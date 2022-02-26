Keçiören'de oturan bir kişi doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Apartman yöneticisinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve Başkent Doğalgaz ekipleri geldi.

Yapılan incelemede, ikinci katta yaşayan Döndü Batmaz'ın oturduğu daireden gaz sızıntısı olduğu tespit edildi. Dairenin kapısını açan olmayınca itfaiye ekipleri eve girdi.

Ekipler, Döndü Batmaz ile çocukları Özkan ve Umut Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

3 gün önce Sivas'tan Ankara'ya taşınan anne ve çocukların cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.