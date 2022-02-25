Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de iki tır çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli Gebze'de, iki tır kafa kafaya çarpıştı. Araç sürücüleri yaralandı.
İnönü Mahallesi GOSB Tembelova Alanı mevkiinde C.D. idaresindeki 55 JF 657 plakalı tır ile ters yönden geldiği iddia edilen H.A.'nın kullandığı 41 VZ 395 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü C.D., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
C.D. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.A. ise ambulansta tedavi edildi.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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