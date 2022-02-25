Bakan Koca Suriye sınırındaki aşı çalışmalarını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Suriye sınırındaki vatandaşlara COVID-19 aşısı yapılan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara COVID-19 aşılarının yapıldığını duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen arkadaşlarımız, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde ev ev, vatandaşlarımızın COVID-19 aşılarını yapıyor. Günlük dil Kürtçe de Arapça da Türkçe de olsa teşekkür cümlesi aynı; devletimizden, bize sağlık hizmeti verenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen arkadaşlarımız, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde, ev ev, vatandaşlarımızın Kovid-19 aşılarını yapıyor. Günlük dil Kürtçe de, Arapça da, Türkçe de olsa teşekkür cümlesi aynı: Devletimizden, bize sağlık hizmeti verenlerden Allah razı olsun! pic.twitter.com/hjFE4aoNXD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2022