Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlara COVID-19 aşılarının yapıldığını duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Mardin'de Kürtçe ve Arapça bilen arkadaşlarımız, Suriye sınırındaki yerleşim yerlerinde ev ev, vatandaşlarımızın COVID-19 aşılarını yapıyor. Günlük dil Kürtçe de Arapça da Türkçe de olsa teşekkür cümlesi aynı; devletimizden, bize sağlık hizmeti verenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.