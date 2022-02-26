İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturdu.

2 Temmuz 2006'da öldürüldükten sonra cesedi tarlaya bırakılan N.T. isimli kadının faillerinin bulunması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, kadının öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişileri tespit etti.

Tanık ifadelerine başvuran ekip, çelişkiler ve bulgulardan yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi.

Şırnak'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.