Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 05:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 16 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı
Van Edremit'te, 16 yıl önce işlenen cinayetin failleri JASAT ekipleri tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul cinayetin aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip oluşturdu.
2 Temmuz 2006'da öldürüldükten sonra cesedi tarlaya bırakılan N.T. isimli kadının faillerinin bulunması için titiz bir çalışma yürüten ekipler, kadının öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişileri tespit etti.
Tanık ifadelerine başvuran ekip, çelişkiler ve bulgulardan yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi.
Şırnak'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Van
Son Haberler
- 07:20
- 07:01
- 06:34
- 06:55
- 05:11
Sıradaki Haber
THY, yarın için planlanan Soçi seferlerini iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz