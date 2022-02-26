Haber Giriş: 26 Şubat 2022 Cumartesi 08:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Erkut Bilgiç'in kullandığı 22 KD 088 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda, Niyazi Kovancı'nın idaresindeki 39 EN 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Refüjü aşarak karşı şeride geçen Bilgiç'in kullandığı araç aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Bu sırada Hamdi Işıklı'nın yönetimindeki 22 HS 401 plakalı otomobil ise Kovancı'nın idaresindeki araca arkadan çarptı.
Yaralanan Bilgiç sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılması süresince trafikte aksamalar yaşandı.
Etiketler: Edirne Trafik Kazası
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