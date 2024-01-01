Kelkit’te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

İlçe merkezindeki 17 Şubat Bulvarı üzerinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Reyhan K., Abdullah M. yönetimindeki otomobil çarptı.



Kazada ağır yaralanan Reyhan K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Kelkit ilçe başkanı Özkan Keskin’in eşi olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Reyhan K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Cenaze bugün ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Babakonağı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek. Kazanın ardından sürücü Abdullah M.’nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı, daha sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.