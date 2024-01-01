Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 01.01.2024 14:39

Kelkit’te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kelkit’te karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın hayatını kaybetti

İlçe merkezindeki 17 Şubat Bulvarı üzerinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Reyhan K., Abdullah M. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Reyhan K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Kelkit ilçe başkanı Özkan Keskin’in eşi olduğu öğrenilen 3 çocuk annesi Reyhan K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze bugün ikindi namazına müteakip ilçeye bağlı Babakonağı Köyünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verilecek. Kazanın ardından sürücü Abdullah M.’nin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı, daha sonra adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

ETİKETLER
Gümüşhane
Sıradaki Haber
Bilecik'te "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" etkinliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
14:41
İsrail askeri Filistinli bir bebeği İsrail'e kaçırdı
14:36
Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
14:31
TBMM aritmetiğinde birçok değişiklikler yaşandı
14:49
CHP'de aday belirleme süreci hız kazandı
14:25
Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ