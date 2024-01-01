Gümüşhane Valisi Tanrısever’den yeni yıl ziyaretleri

İlk olarak İkisu Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet ederek doğal enerji kaynağı pestil ve köme hediye eden Vali Tanrısever, emniyet kemeri ve diğer kurallar hakkında sürücülere uyarılarda bulundu.

Daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesini ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici ve hastane yöneticileriyle birlikte acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem yeni yılını kutladı hem geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada bir annenin kızı için tekerlekli sandalye talebinin hemen yerine getirilmesi için talimat veren Vali Tanrısever, hastanede tedavi gören Şehit Polis Memuru Serdar Oğur'un annesi Azem Oğur’u ziyaret ederek doktorlarından durumu hakkında bilgi aldı. Son ziyaretini Akçakale Emniyet Uygulama noktasını ziyaret eden Vali Tanrısever, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert ve diğer yetkililerden bilgiler aldı. Hem Jandarma hem de Emniyet uygulama noktasında denetleme defterlerini imzalayan Vali Tanrısever, 24 saat esasıyla vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yapan Jandarma ve Emniyet görevlilerine teşekkür etti.