Antalya'da araçlara zarar veren şüpheliye meydan dayağı

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesinde yaşandı. Gece yılbaşı kutlamaları için balkona çıkan vatandaşlar sokakta park halindeki arabalara bir kişinin zarar verdiğini gördü. Araçların aynalarını ve sileceklerini kıran şüpheli vatandaşların uyarılarını dinlemeden araçlara zarar verdi. Şüphelinin otomobillerin aynalarını ve sileceklerini kırdığı görüldü.

Bunun üzerine dışarı çıkan vatandaşlarla genç arasında önce tartışma çıktı. Kendisine müdahale etmeye çalışanlara da saldıran şüpheli vatandaşlar tarafından, kırılan arabanın sileceğiyle dövülerek etkisiz hale getirildi. Şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.