Puslu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.01.2024 13:28

Bingöl Valisi Usta güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Bingöl Valisi Usta güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
[Fotograf: AA]

Vali Usta, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, şehir girişi ve Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu'ndaki uygulama noktaları ile Kurudere Güvenlik Korucuları Noktası'nı ziyaret etti.

Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Vali Usta, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret eden Usta, personelle sohbet etti.

2023 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2024 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını ifade eden Usta, herkesin yeni yılını tebrik etti.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Eskişehir’de vatandaşlar yılın ilk gününü dinlenmeye ayırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Lokanta ve kafelerde fiyatlar girişte yer alıcak
14:41
İsrail askeri Filistinli bir bebeği İsrail'e kaçırdı
14:36
Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
14:31
TBMM aritmetiğinde birçok değişiklikler yaşandı
14:49
CHP'de aday belirleme süreci hız kazandı
14:25
Felçli geldiği hastanede ilk adımlarını atmaya başladı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
Depremlerle sallanan Japonya'da 'Büyük tsunami, derhal kaçın' uyarısı
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
Emine Erdoğan: Yeni ümitler eşliğinde 2024 yılına merhaba diyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ