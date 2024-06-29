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Güncel
AA 29.06.2024 10:39

Kekik üretiminin merkezi Denizli'de hasat mesaisi erken başladı

Türkiye'de kekik üretiminin yaklaşık yüzde 90'ının yapıldığı Denizli'de kekik hasadı, bu yıl kuraklık ve sıcaklık nedeniyle erken başladı.

Kekik üretiminin merkezi Denizli'de hasat mesaisi erken başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güney İlçesi Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan kekik hasadına Vali Ömer Faruk Coşkun, Güney Kaymakamı Ahmet Murat Türbe ile İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Saffet Üge de katıldı.

Vali Coşkun üreticinin alın teriyle ortaya çıkan bu ürünlerin ekonomiye katkı sağladığını ifade ederek bereketli bir hasat dönemi diledi.

Üge de bu yıl kent genelinde yaşanan kuraklık ve yüksek sıcaklıkların etkisi ile hasat döneminin daha erken başladığını dile getirdi.

Bu yıl yaklaşık 150 bin dekar alandan 12-14 bin ton civarında rekolte beklediklerini aktaran Üge, kekik piyasasında fiyatların ürünün kalite ve randımanına göre kilogramı 40-50 lira civarında olacağını kaydetti.

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Denizli Tarım Üretimi Kuraklık Orman
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