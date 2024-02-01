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Güncel
AA 01.02.2024 15:19

Kayseri'nin 4. OSB'si için yatırımcılar sıraya girdi

Türkiye'de yeni kurulan 7 Organize Sanayi Bölgesi'nden biri olan Erciyes OSB'de 140 fabrika parseli için 1750 yatırımcı talepte bulundu.

Kayseri'nin 4. OSB'si için yatırımcılar sıraya girdi

Kentin doğu bölümündeki Kayseri - Sivas kara yolunun 25'inci kilometresinde kurulan ve tüzel kişilik kazanan Erciyes OSB'de, 3 milyon 800 bin metrekarede 140 fabrika parseli belirlendi.

Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, karma OSB mantığıyla hizmet vereceklerini, her sektörden firma ve yatırımcıya açık olduklarını söyledi.

Kayseri'nin 4'üncü OSB'sinin kente kazandırılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Sarıalp, "Bizi en fazla heyecanlandıran talep konusu oldu. İlk talep toplamaya başladığımızda çok fazla taleple karşılaştık ve günden güne bu büyüdü. Şu an yaklaşık 1750 talep söz konusu. Bunların metrekare karşılığı da 32 milyon metrekaredir." dedi.

Sarıalp, çok sayıda yatırımcının fabrika açmak için sırada beklediğini ancak ellerinde bu kadar parsel olmadığını vurgulayarak, "Böyle bir talebin olması bizi de çok mutlu ediyor. Bilindiği gibi OSB bölgeleri dolmadan kanun gereği yeni bir OSB kurulamıyor. Kayseri'deki 3 OSB'miz de doluluk mertebesine ulaştığı için bakanlığımızın onayıyla 4'üncü OSB'yi kurmuş olduk. Bugün belki bu talepleri karşılayamayacak durumdayız ama genişleme imkanları da arayacağız. Odamızın da sürekli sanayi parselleri üretmeyle ilgili konu gündeminde." diye konuştu.

"5 bin kişi istihdam edilecek"

OSB kurulacak alanın ve bölgenin avantajlı olduğuna dikkati çeken Sarıalp, şöyle devam etti:

"Şehrin doğusunda, Kocasinan bölgemizde OSB'miz yoktu. Yerleşim yerlerine yaklaşık on kilometre mesafede, TOKİ, Mimsin, İldem ve Bünyan'a yakın yerde lokasyon belirledik. Erciyes OSB'nin en büyük avantajı bence çalışan kesime yakın olması. Bu çok büyük bir avantaj çünkü OSB'lerde şu an yaşadığımız büyük problemlerden biri de personel bulamamak. Burası da o anlamda önemli. Birinci etapla da muhtemelen 5 bin kişi civarında istihdam oluşacak. Yaklaşık da 3 milyar liralık bir altyapı yatırımı planlıyoruz."

"GES altyapısını oluşturmayı planlıyoruz"

Güneş Enerji Sistemleri ile "Yeşil OSB" çalışmaları için komisyon kurduklarını anlatan Sarıalp, enerji bağımlılığını en aza indirmek istediklerini kaydetti.

Sarıalp, karbon izini en aza indirecek çalışmalarının da devam ettiğini aktararak, "Karbon ayak izini belirlenen seviyeye indiremezsek birçok sektörümüz önümüzdeki dönemde ihracatta sıkıntı yaşayacak. Bununla ilgili yine birçok firmanın çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

OSB'nin kurulumunun ciddi zaman aldığını belirten Sarıalp, "Şu an kamulaştırma ve imar planı aşamasındayız. Bu da kabaca birkaç aylık zaman istiyor. Bu tamamlandıktan sonra tahsisler müteşebbis heyetimiz tarafından belirlenecek. Biz de yönetim kurulu olarak onu uygulayacağız. Yılın ikinci yarısında inşallah tahsis durumuna gelmeyi planlıyoruz. Çok heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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