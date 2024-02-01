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Güncel
AA 01.02.2024 14:39

Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Eflani'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Eflani Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen ilçede vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, caddelerde biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, ilçede hafta sonu kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Ekiplerin, caddelerde biriken karları toplayarak dereye boşalttığını vurgulayan Ertuğrul, "Bize düşen, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran çalışmayı yapmak." ifadesini kullandı.

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