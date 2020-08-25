Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör gruplarının üyesi oldukları öne sürülen 6 şüphelinin Develi ilçesinde ikamet ettiğini belirledi.

Adreslere düzenlen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.