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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 80 gram toz esrar, 14 bin 412 uyuşturucu hap ile 32 kök Hint keneviri ele geçirildi.
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