Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuklar için özel olarak hazırlanan 4 resmi araç ve 2 motosikletle kentin farklı noktalarında müzik ve sirenler eşliğinde tur attı.

Polisler, balkonlara ve pencerelere çıkan çocukların bayramını şarkılar eşliğinde megafonlardan seslenerek kutladı.

Çocuklar ve aileleri de polislere alkışla karşılık verdi.