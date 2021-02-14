Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan iki şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak çekme belgeli otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Kent merkezinde seyreden otomobildekiler, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takip edilen otomobil, yol üzerindeki minibüse çarpıp kaçmaya çalışırken merkez Melikgazi ilçesinde durduruldu.
Çekme belgeli olduğu tespit edilen otomobilin sürücüsü E.D. ve arkadaşı M.E.K. gözaltı alındı.
Sürücü ile arkadaşına "trafiği tehlikeye sokmak", "sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak" ve "çekme belgeli aracı trafikte kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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