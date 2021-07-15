İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Mustafa Şahin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ergün Tuğluk ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ile Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğünce kurulan kontrol noktasında görev yapan veteriner hekimlerden bilgi alan Şahin, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların dini vecibelerini sağlıklı şekilde yerine getirmesi için kurum olarak tüm personeliyle görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

Şahin, burada satışı yapılan hayvanların kurbanlık vasfını taşıyıp taşımadığı, yaşı, sağlık durumu, dişi hayvanların gebelik muayenesi ve benzeri konularda hekimlerin vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydetti.

Pazarda kurulan çadırları da ziyaret eden Şahin, veteriner hekimlerce muayene edilerek kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların işaretlenmesine nezaret etti.

Kurbanlık vasfı taşımayan hayvanların kurumlarınca belirlenerek işaretlendiğini ve Kocasinan Belediyesi ekiplerince uygun olmayan hayvanları satışa arz eden kişilere işlem yapılacağını belirten Şahin, pazarda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Şahin, vatandaşların ve dürüst satıcılıların korunması için kurum olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını aktardı.