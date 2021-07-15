Antalya Orduevi'nde düzenlenen programa Vali Yazıcı, eşi Hanife Yazıcı, Tugay Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan ve şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Vali Yazıcı, programa katılanlara teşekkür ederek, varlıklarına duacı olduklarını belirtti.

Ülkenin emek verdiği yetiştirdiği, eğitimleri için para harcadığı ve devlet kademesinde görev alan insanların bu ülkeye ihanet ettiğini anlatan Yazıcı, "O hainler, 15 Temmuz gecesi, bu devletin ve milletin onlara verdiği silahlarla, uçaklarla ve tanklarla bu millete savaş açtılar. Bizleri yok etme girişiminde bulundular. Bu devleti yıkmak gibi gafilce bir fikir ve eylemin içine girdiler." dedi.

Hainlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydana çıkan halkı hesaba koymadığını kaydeden Yazıcı, halk üzerine sürülen tanklara, sıkılan kurşunlara, uçaklarla yapılan bombalamalara rağmen daha güzel yarınlara taşımak ve demokrasiye sahip çıkmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

Mücadele sonucunda darbe zihniyetinin kaybettiğini, milli iradenin kazandığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milletimizin bir kahramanlık destanı yazdığı o gecede 251 sivil, asker ve polisimiz şehitlik mertebesine yükselirken 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. Allah bir daha fırsat vermesin. Ne FETÖ ne de onun gibi bu tip bir girişime veya organizasyona niyetlenenlere fırsat vermesin. Bizler inanıyoruz ki, devletimizin bekası ve milletimizin huzurunu bozmak için yapılan her türlü girişim sonuçsuz kalacak, halkımızın birlik ve beraberliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu duygularla, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum."