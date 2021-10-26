Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 753 gram sentetik uyuşturucu ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Ambar Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 kilo 753 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu Narkotik
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