Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Ambar Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 kilo 753 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.