Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da jandarma, köy okulunun kütüphanesine kitap bağışladı
[Fotoğraf: AA]
Aydın İl Jandarma Komutanlığının "Tozlu raflardan temiz ellere" projesi kapsamında jandarmalar, Efeler ilçesinin kırsal mahallesindeki Yılmazköy İlkokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı kırsal mahallesindeki Yılmazköy İlkokulunun kütüphanesine kitap bağışında bulundu.
Bağış etkinliğinde kadın astsubaylar, öğrencilere kitap okumanın önemini anlattı.
Etkinliğin ardından kitaplar, jandarmalar ve öğrencilerce raflara yerleştirildi.
Son Haberler
- 01:13
- 00:49
- 00:50
- 00:32
- 00:31
Sıradaki Haber
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz