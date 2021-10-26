Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da fiyat denetimi gerçekleştirdi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Adıyaman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerince, kentte fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.
Marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan ekipler, aynı zamanda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyulup uyulmadığını da kontrol etti.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği aktarıldı.
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