Haber Giriş: 26 Ekim 2021 Salı 00:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18-25 Ekim'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 88 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 36 gram esrar, 1583 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 74 uyuşturucu hap ve 1 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerden 84'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İkisi ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Etiketler: Aydın Uyuşturucu
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