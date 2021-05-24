Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan incelemelerde, jandarma, İncesu ilçesinde iki ikamette hırsızlık yapan, ayrıca haberleşme ve enerji nakil kablosu ile iş makinesi ve tarım aracı çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi.

Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanmasıyla 5 hırsızlık olayı aydınlatıldı.