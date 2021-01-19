Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de aranan 18 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 134 personelden oluşan 46 ekiple, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent merkezinde 34 adrese düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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