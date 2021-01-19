Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karla mücadele ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarında 345 personel, 25 tuzlama aracı, 15 greyder, 12 loder, 30 beko loder ve 20 kamyonet yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ekiplerin çalışmalarına gece yarısı başladığını belirtti.

Yollardaki sorunların Trafik Kontrol Merkezi'nde gözlemlendiğini ve ekiplerin soruna hemen müdahale ettiğine ifade eden Şahin, "Bütün gece kar yağdı, yıllardır böylesine güçlü bir kar yağışı görmemiştik. Ama biz hazırlıksız yakalanmadık. Zaten kar yağışı ihtimaline karşı gerekli hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Şehrin ulaşım güvenliğini sağlamak adına sabaha kadar teknik ekibimiz uyumadı, çalıştı. Tüm kavşaklarımız, ana arterlerimiz şu anda açık." bilgisini verdi.

Kilis

Kilis'te gece başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Yoğun kar yağışıyla yüksek kesimleri karlar altında kalan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sürücülerin zor anlar yaşadığı karla kaplı yollarda tuzlama ve kar kürüme çalışması yapan ekipler, kentte kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için yoğun çaba harcıyor.

Kilis Meteoroloji Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine, kentte dün gece başlayan kar yağışının bugün akşam üzeri etkisini kaybedeceğini söyledi.

Kurt, yüksek kesimlerde kar yağışıyla birlikte ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Adıyaman

Etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen kentte, belediye ve karayollar ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezi, Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Dün gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yoğun kar yağışıyla karlar altında kalan kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklar ile kırsal mahalle yollarının kapanmaması için çalışıyor.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf da dükkanlarının önünü temizledi. Durumu fırsata çeviren çocuklar da kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı.

Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde bazı noktalarda bir metre olarak ölçüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de yağış nedeniyle şehrin giriş çıkışları başta olmak üzere ana arterler ve caddelerde tedbirler aldı.

Şanlıurfa

Kent merkezinin özellikle yüksek bölgelerinde ve Siverek ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Siverek ilçesinin Karacadağ bölgesindeki bazı yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde oluşturulan 8 ekip, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kent merkezinde ise ekipler bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya

Malatya'da da kar yağışı etkili oluyor.

Darende ilçesinde dün gece başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar polis ve karayolları ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi, D-300 kara yolunun kapanmasına neden oldu. D-100 kara yolunda yaklaşık 2 saat trafi akışı sağlanamadı. Yol, tipinin dinmesinin ardından zorlu mücadeleyle açıldı.

Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ve Bölgede Trafik İstasyon Amirliği ekipleri mahsur kalan araçları 1 saatlik çalışma sonucu bulundukları yerden kurtardı.

Öte yandan, Doğanşehir ilçesinde polis ekiplerince yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.