Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıkamış'ta kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri mahallelerde, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de illerle bağlantılı yollarda çalışma yürütüyor.
Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü, ilçe merkezindeki bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
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