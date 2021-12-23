Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak içki ile mücadele kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 550 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin jandarma işlemleri sürüyor.