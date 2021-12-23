Gökhan K., at arabasının arkasına iple bağladığı köpeğini, Çerkezköy ilçesi merkezinde dakikalarca koşturdu.

Caddede köpeğin at arabasının arkasına bağlandığı ve koştuğu anlar çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökhan K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Köpek ise Çerkezköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Çocuğuma zarar verdi, ormana bırakmak istedim"

Gökhan K., ilk ifadesinde köpeğin kendisine ait olduğunu ve ona işkence yapmadığını belirterek, “Köpek bana ait ve çocuğumu da çok seviyor ama oynarken onu ısırdı. Ben de kimseye zarar vermemesi için ormana bırakmak istedim. Aracım olmadığı için at arabasına bağlayıp ormana götürdüm. Ama ben bıraktıktan sonra yeniden eve geldi” dediği bildirildi.

Polis, Gökhan K. ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

