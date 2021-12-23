Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkari'de 105 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkari merkez Yüksekova ve Şemdinli ilçesinde 105 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde saat: 07:00 itibarıyla 22 köy, 83 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Yetkililer tarafından, "Hakkari merkeze bağlı 4 köy, 14 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy, 20 mezra ve Şemdinli ilçesinde 9 köy, 49 mezra yolu ulaşıma kapalı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" denildi.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı Ulaşım
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