Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarındaki karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde saat: 07:00 itibarıyla 22 köy, 83 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yetkililer tarafından, "Hakkari merkeze bağlı 4 köy, 14 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy, 20 mezra ve Şemdinli ilçesinde 9 köy, 49 mezra yolu ulaşıma kapalı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" denildi.