Bir GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı’na giden 3 servis görevlisi, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.

Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Özel İdareden olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı.

Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.