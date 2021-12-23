Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Artvin'de çığ düştü mahsur kalan görevliler kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Artvin’de, baz istasyonu bakımına gittikleri Sultan Selim Dağı’nda yollarına çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 3 görevli, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Bir GSM şirketinin baz istasyonu altyapı çalışması için Sultan Selim Dağı’na giden 3 servis görevlisi, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düşmesi sonucu bölgede mahsur kaldı.
Görevlilerin telefonla yardım çağrısı üzerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ve Hopa Özel İdareden olmak üzere 7 kişilik ekip, 4 saatte bölgeye ulaştı.
Araçlara alınan 3 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: AFAD Artvin Doğal Afet Kar Yağışı
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