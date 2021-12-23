Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Konurtepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Kubat yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Ferat Güner'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 1 yaşındaki Emir Hamza Kubat, 3 yaşındaki Sevcan Kubat, 23 yaşındaki Dinal Kubat, 25 yaşındaki Mehmet Berdan Kubat, 4 yaşındaki Mirzan Kurat, 49 yaşındaki Ahmet Kurat, 54 yaşındaki Beyaz Kurat ve 38 yaşındaki Mehmet Ekrem yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine giden sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarmanın incelemesi devam ediyor.
Etiketler: Ambulans Şanlıurfa Trafik Kazası
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