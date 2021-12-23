Çifteler ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Bayram Ali Çetinkaya, geçen pazartesi günü evinde içki içti. Daha sonra solunum güçlüğü çeken Çetinkaya, Çifteler Devlet Hastanesine gitti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Çetinkaya, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Çetinkaya, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. 2 gün yoğun bakımda tedavi gören Çetinkaya, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İçki şişesi incelemeye alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetinkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bulunan yarısı dolu içki şişesinin incelemeye alındığı belirtilen açıklamada, “Şahsın ikametinde yapılan kontrollerde kaçak içki konusu ile ilgili suç ya da suç unsuruna rastlanmadı. Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesinin ardından hastane görevlilerince üzerinde yapılan kontrolde 35’lik yarıya kadar dolu içki şişesi bulunarak muhafaza altına alındı. Soruşturma tüm boyutları ile devam etmektedir” denildi.

[Fotoğraf: DHA]

İlçe mezarlığına defnedildi

Hastanedeki otopsi işlemleri tamamlanan Çetinkaya’nın cenazesi yakınları tarafından alınarak Çifteler ilçesine götürüldü. Bayram Ali Çetinkaya için Çarşı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye yakınlarının yanı sıra ilçe halkı da katıldı. Çetinkaya, cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.