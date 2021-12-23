Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de kömürlükte 117 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de polis ekiplerince kömürlükte 117 şişe kaçak içki ve tütün malzemesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.D'nin evinin bodrum katında kömürlük olarak kullanılan bölümde arama yaptı.
Aramada 117 şişe kaçak içki, 84 bin sigara kağıdı, 60 elektronik sigara, 90 paket sigara, 30 paket pipo tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.
Şüpheli C.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Edirne Kaçak İçki
Son Haberler
- 16:22
- 16:11
- 16:07
- 16:20
- 16:22
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 10 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz