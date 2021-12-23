İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.D'nin evinin bodrum katında kömürlük olarak kullanılan bölümde arama yaptı.

Aramada 117 şişe kaçak içki, 84 bin sigara kağıdı, 60 elektronik sigara, 90 paket sigara, 30 paket pipo tütünü ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Şüpheli C.D. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.