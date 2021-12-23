Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada D.Ş'nin üst aramasında 2 gram, aracın ön konsolunda alüminyum folyoya sarılı 2 gram ve teyp kasasına gizlenmiş 11 gram olmak üzere toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi.???????

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.