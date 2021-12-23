Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobillerinde yapılan aramada 15 gram metamfetamin bulunan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada D.Ş'nin üst aramasında 2 gram, aracın ön konsolunda alüminyum folyoya sarılı 2 gram ve teyp kasasına gizlenmiş 11 gram olmak üzere toplam 15 gram metamfetamin ele geçirildi.???????
Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu
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