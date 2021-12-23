Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, merkeze bağlı Beyyazı beldesi ile İhsaniye ve Bolvadin ilçelerinde 2 adrese yaptığı baskında, sahte olduğu değerlendirilen 9 ton gübre ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan K.G. ile A.Ç.'ye adli işlem yapıldı.