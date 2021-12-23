Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 9 ton sahte gübre yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 2 ilçe ve bir belde 9 ton sahte gübre ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte gübre satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, merkeze bağlı Beyyazı beldesi ile İhsaniye ve Bolvadin ilçelerinde 2 adrese yaptığı baskında, sahte olduğu değerlendirilen 9 ton gübre ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan K.G. ile A.Ç.'ye adli işlem yapıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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