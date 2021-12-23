Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy yolundan 196'sı, İl Özel İdarenin geceli gündüzlü çalışması neticesinde ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün itibari ile kent genelinde kapanan 258 köy yolunu açma çalışmalarının aralıksız sürdürdüklerini belirterek bugün itibari ise kapalı köy yolu sayısının 63'e indiğini ifade etti. Bitlis Belediyesine bağlı kar ekibi, özellikle iş makinelerinin giremediği dar sokak ve merdivenlerde karla insan gücüyle mücadele ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse karda kayboldular. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı. Öte yandan bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek kar üstünde halay çekti. Köy yollarında özel idare ana ve ara arterlerde ise Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.