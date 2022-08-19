Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri OSB'de iki iş yerinde yangın
[Fotograf: İHA]
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde iki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü. Yangında iki iş yerinde hasar oluştu.
OSB'de 43. caddede dış ticaret firmasının deposunda başlayan yangın, bitişiğindeki çelik kapı imalatı yapan iş yerine de sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 30 dakikada kontrol altına aldıkları yangını 2 saatte söndürdü.
Yangında iki iş yerinde hasar oluştu.
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