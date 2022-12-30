Merkez Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında zirai ilaç ve lastiklerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın çıktığı depodaki yangına camları kırarak müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Depoda bulunan lastik ve ilaçlar işçiler tarafından binadan çıkartıldı.