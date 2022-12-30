Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için atık malzemelerden kulübe yaptı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahipsiz hayvanları soğuktan korunabilmesi için köpek kulübesi yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk hava şartlarında sahipsiz köpeklerin korunması, yaşam şartlarının kolaylaştırılması için kullanılmayan ahşap malzemelerden köpek kulübesi tasarladı.
Geri dönüşüm malzemelerinin çöp olmadığı bilinciyle yapılan kulübeler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bazı noktalara bırakıldı.
Ayrıca jandarma ekiplerince belirli gün ve saatlerde sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması için mama dağıtımı da yapılıyor.
Etiketler: Kırıkkale Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 15:24
- 15:16
- 15:17
- 15:26
- 15:09
Sıradaki Haber
Adıyaman’da yılbaşı öncesi binlerce fidan dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz