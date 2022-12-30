İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk hava şartlarında sahipsiz köpeklerin korunması, yaşam şartlarının kolaylaştırılması için kullanılmayan ahşap malzemelerden köpek kulübesi tasarladı.

Geri dönüşüm malzemelerinin çöp olmadığı bilinciyle yapılan kulübeler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki bazı noktalara bırakıldı.

Ayrıca jandarma ekiplerince belirli gün ve saatlerde sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması için mama dağıtımı da yapılıyor.