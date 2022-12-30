İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ekim 2020'de Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan M.A.T'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan çalışma sonucu M.A.T'nin öldürüldüğünü, şüphelilerin ise F.K, A.C.Ş. ve M.E.K olduğunu tespit etti. Şüphelilerden F.K'nin "cinsel istismar", A.C.Ş'nin ise "yağma" suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.

A.C.Ş, sorgusunda öldürülen M.A.T'nin cesedini bir bağ evine gömdüklerini ve gömülen yeri gösterebileceğini polis ekiplerine iletti.

Şüphelinin beyanı üzerine olay yerinde arama yapan ekipler, bulunan kemik parçalarını incelenmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderdi. İnceleme sonucu kemik parçalarının öldürülen M.A.T'ye ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.E.K. de emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.