Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 4 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan aranan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, 4 yıl önce Koçak Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle F.B'nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada cinayet zanlısı K.K'nin saklandığı adresi tespit etti.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari K.K'yi gözaltına aldı.
Zanlı, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Son Haberler
- 15:24
- 15:16
- 15:17
- 15:26
- 15:09
Sıradaki Haber
Ordu’da sahte psikolog yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz