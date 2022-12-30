Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Güzeller Mahallesi sokak kesişiminde D.M. idaresindeki otomobil, H.S. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan N.K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli
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