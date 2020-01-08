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Kaymakam öğrencilerine masal Okudu08 Ocak 2020 Çarşamba 17:21 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 17:22
Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, okul ziyaretlerini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
"Masal Tokat Projesi" kapsamında Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden Baytok, ana sınıfında oluşturulan masal köşesinde öğrencilere masal okudu.
Baytok'u büyük dikkatle dinleyen öğrenciler, bir süre Kaymakam ile sohbet etti.
Baytok "Masal Tokat Projesi" kapsamında okula masal köşesi kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
Kaynak: AA