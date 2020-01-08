"Masal Tokat Projesi" kapsamında Yunus Emre İlkokulunu ziyaret eden Baytok, ana sınıfında oluşturulan masal köşesinde öğrencilere masal okudu.

Baytok'u büyük dikkatle dinleyen öğrenciler, bir süre Kaymakam ile sohbet etti.

Baytok "Masal Tokat Projesi" kapsamında okula masal köşesi kazandırılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA