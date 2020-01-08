Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığda kaybolan bir işçiye ulaşma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yoğun kar, çok sayıda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesine neden oldu.

Yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza, bazı yerleşim alanlarının da yer aldığı bölgede enerji kesintisine yol açtı.

Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.

Kaynak: AA