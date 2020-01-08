Güncel
Adana'da çığ düşen bölgedeki yüksek gerilim hattı direkleri devrildi08 Ocak 2020 Çarşamba 16:41 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:42
Adana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişiden 2'sinin kurtarıldığı bölgede, yüksek gerilim hattı direklerinin devrilmesi sonucu elektrik kesintisi yaşanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına düşen çığda kaybolan bir işçiye ulaşma çalışmalarının sürdüğü bölgedeki yoğun kar, çok sayıda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesine neden oldu.
Yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza, bazı yerleşim alanlarının da yer aldığı bölgede enerji kesintisine yol açtı.
Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerin onarım çalışması yapamadığı öğrenildi.
Kaynak: AA