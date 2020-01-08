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Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı08 Ocak 2020 Çarşamba 16:42 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:43
Akşehir D-300 Karayolu kavşağında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarından D-300 kara yoluna çıkan İhsan Eke (52) yönetimindeki 42 Y 7397 plakalı TIR, Konya’dan Burdur istikametine gitmekte olan Mehmet Kocatoprak (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.
Kazada sıkışan kamyon sürücüsü Mehmet Kocatoprak vatandaşların ve emniyet güçlerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kaynak: AA