Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, Nemrut'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

24.12.2019

En düşük En yüksek

Erciyes

KY -3 -1

Ilgaz

KY 0 2

Kartalkaya

KY -2 -1

Kartepe

KY 1 3

Nemrut Dağı

ÇB -3 -1

Palandöken

HKY -5 0

Sarıkamış

ÇB -7 3

Uludağ

KY -3 -3

Yıldıztepe

KY 0 2

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

Kaynak: AA