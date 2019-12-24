Kayak merkezlerinde son durum24 Aralık 2019 Salı 12:31 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 12:33
Kar kalınlığı en fazla 42 santimetre ile Palandöken'de, en az 3 santimetre ile Kop ve Yıldıztepe'de ölçüldü.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığına sahip merkez 42 santimetre ile Palandöken oldu.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 42, Denizli ve Erciyes'te 35, Sarıkamış'ta 30, Ilgaz'da 26, Kartalkaya'da 23, Uludağ'da 17, Davraz'da 16, Nemrut'ta 15, Saklıkent ve Ergan'da 7, Konaklı'da 4, Kop ve Yıldıztepe'de 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez
24.12.2019
En düşük En yüksek
Erciyes
KY -3 -1
Ilgaz
KY 0 2
Kartalkaya
KY -2 -1
Kartepe
KY 1 3
Nemrut Dağı
ÇB -3 -1
Palandöken
HKY -5 0
Sarıkamış
ÇB -7 3
Uludağ
KY -3 -3
Yıldıztepe
KY 0 2
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
Kaynak: AA