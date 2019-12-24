Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, ülkeye uyuşturucu sokacakları değerlendirilen Fas uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı.

Antalya Havalimanı'nda uçaktan inen S.B.D, Z.B, A.J. ve A.M. yakalandı.

Zanlıların hastanede yapılan kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında 400 kapsül içerisinde 3 kilo 400 gram esrar olduğu belirlendi.

Kaynak: AA