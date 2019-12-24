Güncel

Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle iki inşaatın çatısı uçtu

24 Aralık 2019 Salı 12:26 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 12:27

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar hasara neden oldu.

[Fotoğraf: AA]