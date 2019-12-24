Mersin'in Mezitli ilçesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan ihbar üzerine orman muhafaza memurlarının olay yerine intikal ederek bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İncelemede 74 bin metrekare ormanlık alanda ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Diplerinden kesilen ağaçlarla ilgili şüpheli M.Ş'ye suç tutanağı tanzim edilmiştir. Sahadaki kesilen ağaçların nakli Kuyuluk orman deposuna yapılacaktır. Saha işletme müdürlüğümüze ait makinalarla sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilecek ve kenarı dikenli tel ihatası ile çevrilecektir. Sahada kaçak kesilen ağaçların sayısı ve çap ölçümleri devam etmektedir."

Kaynak: AA