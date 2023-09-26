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Güncel
AA 26.09.2023 16:26

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı

Eskişehir'de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan zanlı yakalandı

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde meydana gelen "kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve gasp" olayının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K. yakalandı. Zanlının ayrıca, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıya ait evde yapılan aramada, 1 tabanca, 56 fişek, 1 kelepçe, 2 hassas terazi, 11 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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